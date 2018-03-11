Под Новосибирском на реке Обь образовалась громадная полынья

 11 марта, 11:02
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Под Новосибирском на реке Обь образовалась громадная полынья
фото с сайта pixabay.com.

На реке Обь вблизи Новосибирска образовалась опасная полынья, угрожающая рыбакам и любителям экстремальных прогулок по льду.

В пресс-службе областного управления МЧС рассказали, что полынья растянулась от плотины Новосибирской ГЭС до посёлка Красный Яр — это 47 километров. Лёд постепенно тает, от краёв полыньи могут отрываться льдины, поэтому рыбачить или даже просто гулять в этой зоне крайне опасно.

По прогнозам экспертов по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в регионе, из-за сложившихся погодных условий полынья в ближайшее время будет увеличиваться.

Спасатели уже установили 25 знаков, предупреждающих об опасности, а сотрудники инспекции по маломерным судам постоянно патрулируют район полыньи.

Напомним, в марте томские подростки спасли провалившегося под лёд ребёнка.

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