В Новосибирске 14-летнюю девочку подозревают в краже

 11 марта, 16:03
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В Новосибирске 14-летнюю девочку подозревают в краже
фото с сайта pixabay.com

Школьница не смогла устоять перед соблазном и похитила смартфон из квартиры, куда пришла в гости.

Мобильный телефон уже давно перестал быть средством связи. Пользователей гаджетов пленяют не столько основные возможности устройств, сколько актуальность моделей и разнообразие приложений для обработки селфи. Особенно ревностно следят за новинками цифрового мира подростки, стараясь заработать или уговорить родителей на покупку новых телефонов и планшетов.

Жительница Ленинского района Новосибирска рискнула ради трендов свободой. Девочка не устояла перед соблазном и похитила смартфон стоимостью 26 тысяч рублей из квартиры одного из домов по улице Геодезической.

Скрыться девочке не удалось, полицейские задержали 14-летнюю школьницу после заявления хозяев о пропаже гаджета. Смартфон мечты у неё изъяли и взяли подписку о невыезде — теперь она подозреваемая в совершении преступления.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование», — сообщила пресс-служба регионального упраления МВД России.

Напомним, в феврале томские полицейские задержали хакера в медицинской маске на краже 360 тысяч рублей из банкомата.

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