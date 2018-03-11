Житель Новосибирска «поздравил» сожительницу с 8 Марта ножом

 11 марта, 12:17
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Житель Новосибирска «поздравил» сожительницу с 8 Марта ножом
фото с сайта pixabay.com.

Празднование 8 марта закончилось для жительницы Новосибирска ударом ножа; по подозрению в совершении этого преступления задержан ее сожитель.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы областной полиции, утром 9 марта в одну из городских больниц была доставлена 42-летняя женщина с ножевым ранением в живот. В полиции уточнили, что пострадавшая была доставлена с улицы Первомайская. Медики сообщили о криминальном характере травмы в органы правопорядка.

Женщина отказалась рассказывать прибывшим в больницу полицейским подробности произошедшего, но им удалось выяснить, что накануне пострадавшая отмечала праздник со своим 47-летним сожителем.

В процессе выпивки парочка поссорилась. В итоге подозреваемый был задержан, при нем обнаружено предполагаемое орудие преступления — нож. Выяснилось, что мужчина уже был судим — за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Еще один скандал, закончившийся ножевыми ранениями, произошел в тот же день в Калининском районе. Выпивавшие вместе два брата поссорились — и 42-летний мужчина пырнул ножом в грудь своего родственника, который младше его на пять лет. У него началось внутреннее кровотечение.

Подозреваемый задержан, орудие преступления изъято. Теперь обоим мужчинам грозит наказание по статье, подразумевающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.

Напомним, в марте гражданин Киргизии из-за ревности напал с ножом на новосибирца.

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