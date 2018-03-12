Глава Новосибирской области Травников поднялся в рейтинге после приезда Путина

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников упрочил позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, сообщило 6 марта Агентство политических и экономических коммуникаций.

По данным исследования, Андрей Травников переместился с 50-го сразу на 46-е место. В агентстве говорят, что эта картина закономерна. Позиции традиционно усиливают главы тех регионов, в которых президент Владимир Путин побывал в феврале.

Строчки в рейтинге поменялись у главы Красноярского края Александра Усса (поднялся с 17-го на 15-е место), губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепил позиции губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 60-го на 59-е место).

Темы, поднятые Владимиром Путиным в ходе февральских визитов на места, свидетельствуют о сохранении основных стратегических приоритетов региональной политики Кремля: инфраструктурного развития, усиления позитивной социальной динамики, укрепления промышленного потенциала, решения экологических задач (прежде всего в наиболее проблемных в этом отношении индустриальных территориях).

Напомним, что во время визита в Новосибирск глава государства пообещал поддержать строительство метро.