Из-за пожара на складе в районе ОбьГЭС были эвакуированы люди

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Шесть единиц техники отправили МЧС на ликвидацию пожара на складских помещениях в Советском районе города Новосибирск — людей эвакуировали, пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области, сообщение о пожаре в складских помещениях на улице Варшавской поступило в 8:57. На ликвидацию отправили шесть единиц техники, а в 9:51 пожар удалось ликвидировать. Сейчас сотрудники МЧС продолжают работу по устранению последствий от случившегося.

«Из-за пожара была проведена эвакуация людей», — сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Также в группе рассказали, что на месте работают врачи скорой помощи.

Напомним, утром 12 марта стало известно, что МЧС ликвидирует крупный пожар в Новосибирске.