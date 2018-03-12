Яндекс объявил охоту на криптомошенников

Поисковая система Яндекс обезопасила пользователей своего браузера от злоупотреблений охотников за криптовалютами.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе Яндекса, отныне популярный браузер умеет автоматически определять и тут же ставить блокировку на так называемые «майнинговые скрипты». Это вирусные программы, которые позволяют занимающимся добычей виртуальной валюты гражданам тайно использовать компьютер или смартфон посетителя того или иного сайта в своих корыстных целях.

Казалось бы, ничего необычного не происходит: время от времени все электронные устройства «тормозят» или перегреваются. Но не исключено, что в этот момент недобросовестный охотник за криптовалютой заставил ваше устройство участвовать в своих майнинговых вычислениях.

По словам руководителя десктопного Яндекс.Браузера Романа Иванова, майнинг крайне негативно влияет на работоспособность компьютера или смартфона.

«Потенциально майнеры могут захватить до 100 % мощности каждого процессорного ядра. При этом в диспетчере задач Яндекс.Браузера нагрузка на центральный процессор даже может превышать 100 %, так как в этом случае показатели для каждого ядра суммируются», — отмечает специалист.

Отныне Яндекс.Браузер автоматически получает информацию о возросшей нагрузке на процессор пользователя и тут же начинает проверку посещаемого сайта. Если будет обнаружен вредный скрипт, он будет заблокирован, сайт продолжит работу, а майнеры останутся ни с чем.

Как уточнили в пресс-службе Яндекса, автоматическая защита от злоупотреблений добытчиков криптовалют доступна пользователям одноимённого браузера на всех платформах: и на компьютерах, и на мобильных устройствах на базе iOS и Android.

Напомним, в марте Яндекс проведёт в Новосибирске контрольную по математике.