КамАЗ столкнулся с маршруткой в Новосибирске
12 марта, 13:25
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фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Напротив Оловокомбината в Новосибирске столкнулись КамАЗ и маршрутка № 5: пассажиры общественного транспорта получили ушибы.
Как сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на остановке «Рабочая» напротив Оловокомбината. КамАЗ врезался в задние двери маршрутки № 5 — от удара стекло залетело в салон пассажирского транспорта.
Пользователи соцсети отметили в комментариях, что в ДТП, скорее всего, виноват водитель грузовика — он не соблюдал дистанцию.
«В результате ДТП некоторые пассажиры попадали, получив при этом незначительные ушибы. Серьёзно никто не пострадал», — сообщил очевидец в группе.
Напомним, в марте две девушки, ехавшие в маршрутке, пострадали в крупной аварии в Новосибирске.