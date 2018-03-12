КамАЗ столкнулся с маршруткой в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Напротив Оловокомбината в Новосибирске столкнулись КамАЗ и маршрутка № 5: пассажиры общественного транспорта получили ушибы.

Как сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на остановке «Рабочая» напротив Оловокомбината. КамАЗ врезался в задние двери маршрутки № 5 — от удара стекло залетело в салон пассажирского транспорта.

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что в ДТП, скорее всего, виноват водитель грузовика — он не соблюдал дистанцию.

«В результате ДТП некоторые пассажиры попадали, получив при этом незначительные ушибы. Серьёзно никто не пострадал», — сообщил очевидец в группе.

Напомним, в марте две девушки, ехавшие в маршрутке, пострадали в крупной аварии в Новосибирске.