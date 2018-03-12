ЛДПР настаивает на отмене ЕГЭ

Владимир Жириновский намерен добиваться отмены единого госэкзамена и предоставления бесплатного образования для всех студентов.

В современном мире качество образования является одним из основных конкурентных преимуществ той или иной страны, считают в ЛДПР. Казалось бы, Россия имеет все шансы на лидерство: высшим образованием охвачены более половины граждан, а среди молодых россиян этот процент ещё выше. Но если посмотреть, сколько выпускников вузов работают по специальности, картина выйдет не слишком радужная. Девушки с дипломами учителей и экономистов сидят за кассами в магазинах, инженеры продают туры в Египет.

Ситуация усугубляется тем, что, начиная со школы, знания оцениваются сугубо формально. Единый государственный экзамен, который стал обязательным с 2009 года, должен был искоренить коррупцию, а на деле резко снизил уровень знаний школьников. Это тот самый случай, по мнению либерально-демократической партии, когда Россия заимствует у Запада спорные практики, игнорируя собственные традиции и достижения.

Ещё два года назад, в прошлом парламентском созыве, депутаты из фракции ЛДПР Владимир Жириновский, Михаил Дегтярёв и Алексей Диденко внесли в Госдуму поправки к закону «Об образовании», которые предусматривают отмену ЕГЭ. В качестве вступительных испытаний в вузы депутаты предлагают использовать государственную итоговую аттестацию — в виде обычных экзаменов, а не тестов. Задания для аттестации должны утверждаться соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ на основе программы средних школ.

Отмену ЕГЭ массово поддерживают и родители, и сами школьники. Достаточно почитать посты в социальных сетях.

«Эти тесты, которые дают на уроках, невероятно дурацкие, потому что в них нет варианта своего ответа. Ребёнок, чтобы получить хорошую оценку, пытается угадать один ответ из предложенных, но ведь у него может быть своё мнение, которое он не может написать», — считает одиннадцатиклассник Тимофей.

Поддерживает юного россиянина руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вместо того чтобы максимально раскрывать способности каждого ученика, сегодняшняя школа натаскивает детей на стандартные задания: подготовка к ЕГЭ больше напоминает дрессировку, чем познание и увлекательное творчество», — высказался он.

Для того чтобы высшее образование стало на самом деле доступным, его нужно сделать бесплатным для всех. По мнению лидера ЛДПР, это следующий шаг после отказа от ЕГЭ. В то же время Жириновский против «уравниловки» по-настоящему мотивированных студентов с теми, кто пришёл в вуз «за корочкой». По итогам первого курса старательные и способные должны продолжить учиться на бюджете, а те, кто плохо справляются с программой, — перейти на платную форму обучения или «отсеяться».

Кроме того, неправильно бросать выпускника во взрослую жизнь и равнодушно наблюдать, выплывет ли он, считают в ЛДПР. Государство обязано поддерживать молодых людей, которые хотят работать по специальности, уверен Владимир Жириновский. Если бывший студент нашёл подходящую вакансию в другом городе, ему нужно дать «подъёмные» и помочь с жильём.

«В конечном счёте, качество подготовки специалистов и их востребованность — ключевой вопрос экономического превосходства и технологической мощи России. Пусть школьник Тимофей уже сегодня учится давать свой вариант ответа — спустя годы один из его ответов может оказаться уникальным!» — отмечают в партии.

Добавим, в феврале депутаты Госдумы от либерально-демократической партии также предложили оказывать помощь родителям-одиночкам, которые зарабатывают больше прожиточного минимума.