Крупную партию марихуаны хранил у себя во дворе сельский житель Новосибирской области

У 26-летнего жителя Маслянинского района Новосибирской области сотрудники полиции изъяли около 15 килограммов марихуаны — теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила 12 марта пресс-служба МВД по Новосибирской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли у 26-летнего жителя села Пайвина Маслянинского района 4,7 килограмма марихуаны. Подозреваемый заготовил наркотик и хранил его в одном из строений своего подворья.

Также во время последующих обысков сотрудники нашли в домовладении и прилегающей территории мужчины ещё несколько пакетов с наркотиком. Всего у него изъяли 14,79 килограмма марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершённых в крупном размере»).

«Уголовный закон предусматривает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, в конце февраля житель Новосибирска использовал женскую сумочку в качестве контейнера для наркотиков.