МЧС ликвидирует крупный пожар в Новосибирске (видео)

 12 марта, 09:34
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МЧС ликвидирует крупный пожар в Новосибирске (видео)
фото с сайта МЧС по Новосибирской области

12 марта в 06:25 на пульт пожарно-спасательной службы Новосибирской области поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по улице Шорной в Заельцовском районе Новосибирска, сообщают в МЧС.

Из металлического ангара идёт чёрный густой дым. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. На месте происшествия работают 90 человек, 25 единиц техники, из них от МЧС 61 человек, 17 единиц техники.

Спасатели отмечают, что в эти минуты затруднено движение по улице Шорной. Автомобилистам рекомендуем отнестись с пониманием и не строить свой маршрут в данном направлении.

«В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыта улица Сухарная от Тимирязева до Владимировской для обеспечения работы пожарного поезда», — сообщила пресс-служба регионального МВД.

Напомним, в феврале сгорела кухня в новосибирском ресторане.

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