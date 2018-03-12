Мошенники заработали на чувствах наивных жителей Новосибирска более 50 тысяч рублей

Группа мужчин орудовала в Калининском районе Новосибирска — они представлялись по телефону родственниками жертв и просили для решения конфликта от 5 до 100 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники задержали подозреваемых в серии «телефонных мошенничеств». В группу входили жители Новосибирска в возрасте от 24 до 36 лет, самый старший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«Как установили оперативники, с февраля по март 2018 года злоумышленники обзванивали граждан, представляясь их близкими родственниками, и просили перечислить деньги якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью», — сообщило ведомство.

Мошенники требовали от граждан от 5 до 100 тысяч рублей — если жертва им верила и соглашалась, то один из группы приходил к ним домой и забирал деньги.

На данный момент полицейские установили причастность фигурантов к четырём преступлениям, жертвами которых стали жители Калининского района. Всего ущерб составил более 50 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в марте представляющиеся работниками Горводоканала мошенники орудовали в Новосибирске.