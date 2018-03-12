Новосибирский Городовичок ищет работу

 12 марта, 12:12
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Новосибирский Городовичок ищет работу
фото со страницы Владимира Казанцева в соцсети «ВКонтакте»

Актёр из Новосибирска ищет работу ночного сторожа; как стало известно Сиб.фм, экс-символ города пожаловался в соцсетях на низкие доходы.

Известный новосибирский актёр Владимир Казанцев, в прежние годы выступавший на Днях города в роли Городовичка, объявил через соцсеть «ВКонтакте» о поиске подработки. Бывший актёр театра «Старый дом», с 2016 года служащий в «Первом театре», сообщил, что хотел бы устроиться ночным сторожем на период с 1 мая по 1 октября.

Актёр объяснил свое желание сезонным падением сборов в театре.

На предложение одного из подписчиков поискать работу «ночного ведущего шоу-программ по клубам» Владимир Казанцев ответил:

«Я уже хочу по ночам отдыхать и читать книги, и что бы за это платили!!!! Мне дневных работ хватает выше крыши!!! Только к лету сборы падают, по этому надо заранее позаботится. Не хочу что бы повторилось прошлое лето», — написал актёр (орфография и стилистика автора сохранена).

За репост своего сообщения новосибирский актёр пообещал поцелуй.

Напомним, в марте в Новосибирском музыкальном театре стартовал проект по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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