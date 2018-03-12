Новосибирский «Гражданский патруль» требует проверить Убинскую прокуратуру

Новосибирские общественники направили в Следственный комитет страны обращение с просьбой провести проверку расследования дела о предполагаемой врачебной ошибке; «Гражданский патруль» заподозрил следователей и прокуратуру Убинского района в коррупции.

Как рассказали Сиб.фм в «Гражданском патруле», история эта началась два с половиной года назад. В Убинскую центральную районную больницу ночью обратилась семья 12-летнего на тот момент Игоря (имя изменено по этическим причинам). Подросток рассказал врачам, что чувствует нестерпимую боль в животе.

По информации сотрудников «Гражданского патруля», дежуривший в те сутки хирург Андрей Босхомжиев халатно отнёсся к осмотру больного: предположив, что у него аппендицит либо кишечная колика, вместо операции он назначил консервативное лечение. По словам врача, ему нужно было срочно ехать в командировку.

Лишь на следующий день выяснился истинный диагноз — перекрут правого яичка на 360 градусов, некроз яичка и эпидидимит. Из-за упущенного времени врачи были вынуждены удалить пациенту пострадавший орган.

Проведённая позже экспертиза показала, что можно было бы обойтись без крайних мер, если бы доктор осмотрел подростка надлежащим образом.

По каким-то причинам следователи уже три раза прекращали расследование уголовного дела, несмотря на то, что суд признал факт оказания некачественной медицинской услуги. Кроме того, две экспертизы однозначно установили причинно-следственную связь между дефектами диагностики и роковыми последствиями.

2 февраля мама подростка Елена позвонила на телефон доверия Следственного комитета России и рассказала о ситуации. После этого следственные действия были возобновлены.

По мнению главы «Гражданского патруля» Ростислава Антонова, дело явно пытаются спустить на тормозах.

«Считаем, ситуация может свидетельствовать о коррупционных связях как в самом следственном комитете, так и в прокуратуре Убинского района. В связи с этим мы просим провести комплексные проверки в отношении должностных лиц, принявших участие в деле хирурга Босхомжиева», — заявил общественник.

Также общественники намерены инициировать ещё одну проверку в отношении подозреваемого врача. Мама ребёнка рассказала им, что хирург в начале февраля нынешнего года отказался сделать подростку ультразвуковое исследование.

«В нашей поликлинике именно он аттестован на проведение УЗИ, но проводить диагностику он отказался. Мною была подана жалоба в областное министерство здравоохранения, но никаких мер так и не предпринято. Мы до сих пор не можем пройти эту процедуру», — рассказала Елена «Гражданскому патрулю».

Женщина заявила общественникам, что, по её информации, у хирурга больницы и его жены, занимающей там пост главного врача, хорошие связи в местной прокуратуре. В устных беседах её сотрудники якобы заявляли, что «Босхомжиева никто не тронет».

Теперь «Гражданский патруль» ждёт ответа на своё обращение в Следственный комитет.

Напомним, в марте барнаульские следователи начали проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки.