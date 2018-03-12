Погибший в результате крушения мини-вертолёта предприниматель из посёлка Краснозёрское был уважаемым среди односельчан человеком — его дочь рассказала о любви отца к полёту и в чём ошиблись СМИ.

Смерть разбившегося на мини-вертолёте жителя посёлка Краснозёрского Александра Гартвига стала большим ударом для многих жителей райцентра. Мужчина не только увлекался полётом в небе, но и вёл свой бизнес, а также помогал окружающим. Как отметила местная жительница, про него и его семью в посёлке никогда никто не говорил плохого.

Александр Гартвиг, уроженец села Мохнатый Рог Краснозёрского района, владелец сети продуктовых магазинов в Новосибирской области, отец двоих детей и любимец местных жителей, увлекался авиацией с самого детства. К 59 годам он имел за спиной большой опыт управления мини-вертолётами, а также множество часов полёта. У Александра был свой «автожир», на котором он в основном и летал.

«Я с облака качусь к земле! За 200 скорость! И ротор под 400 свистит! Мотор 5800 надрывно воет! В душе восторг и мысль — вот это жизнь!» — написано в статусе на странице мужчины в соцсети «ВКонтакте».

В интернете Александр активно делился видео со своими полётами. Последний загруженный на странице ролик — о том, как он встретил Новый год в небе.

11 марта во время полёта у Александра что-то пошло не так. В 18:01 в оперативно-дежурную смену по Новосибирской области поступило сообщение о падении лёгкомоторного мини-вертолёта на окраине посёлка Краснозёрского. Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены 33 человека и 11 единиц техники. Находившийся за штурвалом Александр скончался.

Многие после случившегося написали, что житель Краснозёрска разбился на самодельном автожире. Но его дочь Олеся Гартвиг рассказала Сиб.фм, что тогда он испытывал новый, заводской аппарат. Это был чужой вертолёт, который привёз знакомый на проверку. А вот у самодельного автожира её отец знал каждую деталь.

Узнав о смерти Александра, местные жители, бывшие одногруппники и другие знакомые семьи начали выражать свои чувства скорби и сожаления в соцсетях, в том числе и на странице мужчины в сети «ВКонтакте». Люди не могли поверить: как такой человек мог погибнуть, а некоторые вспоминали добрые дела, которые он совершил при жизни.

«Коллектив Дома детского творчества скорбит по поводу гибели замечательного человека, оказывающего нашему учреждению поддержку в развитии и воспитании детей. Царствие небесное, земля пухом!» — написали с официальной страницы Краснозёрского Дома детского творчества.

Как рассказала педагог данной организации Елена Бутримова, пару лет назад они обращались к Александру за помощью в финансировании образовательной поездки для детей. Мужчина не отказал и с радостью помог.

Также многие люди начали интересоваться причиной гибели предпринимателя. Светлана Чернова в соцсети написала предположение: в автожире, доставленном мужчине из Тюмени, были какие-то неполадки.

Но не только знакомые интересовались причинами смерти мужчины. Напомним, 12 февраля стало известно, что по факту крушения мини-вертолёта и гибели его штурмана проводит проверку Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.