Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.

По сообщению пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, агрегат упал 11 марта в начале седьмого вечера по местному времени. За штурвалом находился владелец летательного аппарата.

«Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты выяснили, что аппарат, запущенный в небо над Краснозёрским районом, был изготовлен кустарным способом, специалисты также отнесли его к категории сверхлёгких.

По факту крушения самодельного вертолёта и гибели 58-летнего жителя Новосибирской области, управлявшего им, проводит проверку Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Напомним, в декабре 2017 года после крушения вертолёта в Иркутской области спасатели нашли тело пилота в Братском водохранилище на глубине 65 метров.