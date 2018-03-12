Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

 12 марта, 07:19
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Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области
фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по НСО

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.

По сообщению пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, агрегат упал 11 марта в начале седьмого вечера по местному времени. За штурвалом находился владелец летательного аппарата.

«Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты выяснили, что аппарат, запущенный в небо над Краснозёрским районом, был изготовлен кустарным способом, специалисты также отнесли его к категории сверхлёгких.

По факту крушения самодельного вертолёта и гибели 58-летнего жителя Новосибирской области, управлявшего им, проводит проверку Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Напомним, в декабре 2017 года после крушения вертолёта в Иркутской области спасатели нашли тело пилота в Братском водохранилище на глубине 65 метров.

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