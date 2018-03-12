Поиски лучшего селфи окунули иркутского подростка в Ангару

В Иркутске двое подростков, гуляя по берегу реки, решили сделать селфи. Один из них в итоге искупался в мартовской Ангаре.

Чтобы сделать красивый снимок, друзья подошли очень близко к воде. Настолько, что один из них, поскользнувшись, упал в полынью и оказался в ледяной воде.

Человека в реке из своей машины увидел участковый, проезжавший мимо. Когда лейтенант полиции подоспел ему на помощь, товарищ уже сумел помочь мальчику и вытащить его из полыньи. Полицейский проводил мальчиков до ближайшей сторожки лодочной станции, где их обогрели и напоили горячим чаем.

Пока подростки отогревались и приходили в себя, лейтенант Павел Булдаков дозвонился их родителям и развёз детей по домам.

С родителями фотогеничных друзей сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

Напомним, весна идёт, лёд начинает активно таять; под Новосибирском на Оби образовалась огромная полынья, эксперты предостерегают от прогулок по льду и вблизи воды.