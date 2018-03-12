Транссибирский Арт-Фестиваль открылся впечатлениями о Сибири

 12 марта, 19:01
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Транссибирский Арт-Фестиваль открылся впечатлениями о Сибири
фото Александра Иванова

Легендарный американский дирижёр Кент Нагано провёл открытие первого Транссибирского Арт-Фестиваля и спустя пять лет приехал на его открытие снова, чтобы выразить своё очарование Сибирью со сцены.

9 марта легендарный музыкант, обладатель Grammy Кент Нагано открыл в Новосибирске пятый Транссибирский Арт-Фестиваль. В Новосибирск дирижёр прибыл по приглашению художественного руководителя проекта Вадима Репина. В 2014 году Нагано уже приезжал в Новосибирск и провёл открытие первого Транссибирского Арт-Фестиваля. Второе выступление на форуме он решил сделать незабываемым

«Это был большой вызов и большая честь, когда Вадим пригласил меня стать участником пятого фестиваля. В тот момент я понял, что программа моего концерта должна быть очень особенной. Каждое сочинение, выбранное для неё, отражает впечатления от моего первого визита в Сибирь: могущественная природа, оживлённая городская жизнь и это необыкновенное ощущение, когда Вадим Репин и окружающие его друзья делают здесь вместе нечто совершенно особенное», — рассказал Кент Нагано на пресс-конференции перед открытием фестиваля.

В программу концерта-открытия пятого фестиваля Нагано включил симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», Концерт № 1 для скрипки с оркестром Бруха, который Вадим Репин исполнил вместе с коллективом. Фантазия для фортепиано хора и оркестра Людвига ван Бетховена прозвучала в исполнении Константина Лифшица, оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.

На открытии традиционного музыкального форума присутствовали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Транссибирский Арт-Фестиваль продлится с марта по июль 2018 года. С 9 марта по 13 мая концерты пройдут в России по маршруту Новосибирск — Красноярск — Москва — Санкт-Петербург — Самара. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Академгородок, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.

«Мы гордимся такой большой программой, которую мы смогли представить. Для нас крайне важно, что в этом году в Новосибирске фестиваль завершится двумя спектаклями Большого театра „Дама с камелиями“ на сцене НОВАТа. Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014-м году никогда стен Большого театра не покидала», — рассказал директор фестиваля Олег Белый.

Напомним, XII Международный Рождественский фестиваль искусств, прошедший в конце 2017 года, закрыл греческий дирижёр Теодор Курентзис, выступивший на новосибирской сцене впервые за шесть лет.

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