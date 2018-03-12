Учёные СО РАН пытаются вызволить главу Новосибирского планетария из СИЗО

Сотрудники Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН попросили суд изменить меру пресечения их коллеге Сергею Масликову, аргументируя просьбу его безупречной репутацией и плодотворной научной деятельностью.

Коллеги Сергея Масликова обратились в Новосибирский областной суд с просьбой изменить меру пресечения главе Новосибирского планетария, фигуранту уголовного дела о получении взятки. Директора муниципального учреждения подозревают в том, что он за большие деньги сдавал в аренду камеру для космических съёмок. Арендаторы оборудования, по информации Сиб.фм, использовали камеру для съёмок рекламы.

По данным следствия, Масликов одалживал камеру дважды — в 2015 и 2017 годах. Общая якобы вырученная им сумма составила 190 тысяч рублей. По мнению представителей СО РАН, такая мера пресечения, как заключение под стражу, слишком сурова.

Чтобы привлечь внимание общественности к сложившейся ситуации, учёные составили на Change.org петицию с требованием освободить кандидата физико-математических наук из следственного изолятора.

«Арест Сергея Масликова противоречит государственной политике в области науки и образования, которая направлена на уменьшение бюрократизма и жёсткости контроля. Более того, репрессии против педагога негативно скажутся на отношении к государству у образованной молодёжи (напомним, дело происходит в Новосибирске с его огромным научным потенциалом) и приведут к усилению „утечки мозгов“ из страны», — считает инициативная группа.

Напомним, главу Новосибирского планетария и популяризатора науки Сергея Масликова задержали по подозрению в получении взятки 11 февраля.