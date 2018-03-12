Умер первый председатель Новосибирского рок-клуба

В Новосибирске похоронили первого президента местного рок-клуба Валерия Мурзина, причины смерти пока не известны.

О смерти Валерия Мурзина Сиб.фм узнал из сообщения в группе «Метафизический Новосибирский Рокъ-клуб» в сети «ВКонтакте». Дочь первого президента рок-клуба Оксана на своей странице сообщила, что похороны прошли сегодня, 12 марта, на Заельцовском кладбище.

В 1986 году Мурзин стал первым президентом организованного при ДК имени Чкалова рок-клуба. Помимо организации официальных концертов и полуподпольных квартирников с участием Константина Кинчева, Виктора Цоя, Александра Башлачёва и других, Валерий Мурзин издавал самиздатский журнал «Тусовка» и какое-то время был директором группы «Калинов Мост».

После развала рок-клуба Мурзин целиком посвятил себя журналистике — вёл музыкальную полосу в областной газете «Молодость Сибири». В 90-х годах он занялся недвижимостью, позже организовал фирму по торговле электрооборудованием.

Напомним, в марте умер известный новосибирский скульптор Александр Бортник.