Власти Новосибирска снимают напряжённость на перекрёстке у НОВАТа

 12 марта, 13:36
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Власти Новосибирска снимают напряжённость на перекрёстке у НОВАТа
фото с сайта pixabay.com

Автовладельцам запретят парковаться возле дома по улице Мичурина, 2 в Центральном районе Новосибирска; власти города объяснили ограничение борьбой с заторами и заботой о безопасности пешеходов.

«Со 2 апреля владельцам автотранспорта будет запрещено парковать машины на проезжей части в районе дома по улице Мичурина, 2, стоящего напротив театра оперы и балета», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Таким способом власти попытаются повысить пропускную способность на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Мичурина: в часы пик там нередко возникают внушительные пробки. Кроме того, многочисленным на этом перекрёстке пешеходам зачастую приходиться рисковать, лавируя между хаотично двигающимися автомобилями. Неразберихи добавляют и курсирующие там трамваи 13-го маршрута.

Нарушившие запрет водители рискуют на время остаться без машины: возле дома на Мичурина будут установлены дорожные знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».

Напомним, в марте городские власти определили места четырёх остановочных платформ «Городских электричек».

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