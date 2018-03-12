Уверенное возвращение зимних холодов ожидается в Новосибирской области

Шутка «пережившим три месяца зимы четвёртый в подарок» приобретает буквальный смысл — гостившее в Новосибирской области один день потепление сменили холода в −25 градусов.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в регион вернутся морозы. Дневные температуры будут колебаться от 6 до 12 градусов мороза, ночью похолодает до −30 градусов в Новосибирской области.

Такие совсем не весенние показатели обусловлены тем, что некоторые регионы Сибири вновь попадут в зону высокого атмосферного давления с холодными воздушными массами.

Дымок и утренних туманов при таких условиях не миновать, поэтому водителям рекомендуется быть вдвойне осторожнее на дорогах.

Более оптимистичные прогнозы синоптики делают на 15 марта: с этого дня морозы должны ослабнуть до 1-6 градусов мороза в дневное время, а ночные температуры установятся в пределах −15...-16 градусов.

Напомним, в марте оттепель наведалась в Новосибирскую область только на один день.