Уверенное возвращение зимних холодов ожидается в Новосибирской области

 12 марта, 14:24
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Уверенное возвращение зимних холодов ожидается в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Шутка «пережившим три месяца зимы четвёртый в подарок» приобретает буквальный смысл — гостившее в Новосибирской области один день потепление сменили холода в −25 градусов.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в регион вернутся морозы. Дневные температуры будут колебаться от 6 до 12 градусов мороза, ночью похолодает до −30 градусов в Новосибирской области.

Такие совсем не весенние показатели обусловлены тем, что некоторые регионы Сибири вновь попадут в зону высокого атмосферного давления с холодными воздушными массами.

Дымок и утренних туманов при таких условиях не миновать, поэтому водителям рекомендуется быть вдвойне осторожнее на дорогах.

Более оптимистичные прогнозы синоптики делают на 15 марта: с этого дня морозы должны ослабнуть до 1-6 градусов мороза в дневное время, а ночные температуры установятся в пределах −15...-16 градусов.

Напомним, в марте оттепель наведалась в Новосибирскую область только на один день.

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