Впервые за 25 лет картины из Третьяковки выставят в Новосибирске

 12 марта, 08:25
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Впервые за 25 лет картины из Третьяковки выставят в Новосибирске
картина Виктора Васнецова «Снегурочка»

В Новосибирск привезут картины из собрания Третьяковской галереи; кроме произведений искусства будут представлены архивные материалы об истории эвакуации коллекции музея в наш город в годы Великой Отечественной войны.

Выставка откроется 30 марта в залах Новосибирского художественного музея. Экспозиция расскажет об истории русского изобразительного искусства конца XVIII — первой половины ХХ века.

Кураторы выставки сформировали три раздела. В первый вошли работы Дмитрия Левицкого, Семёна Щедрина, Андрея Мартынова и Ивана Хруцкого. Центральное место займёт этюд «Голова Иоанна Крестителя», написанный Александром Ивановым в период работы над шедевром «Явление Христа народу».

Второй раздел включает произведения, созданные во второй половине XIX — начале XX века. Посетители выставки смогут увидеть работы Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Василия Пукирева, Андрея Рябушкина, Ильи Репина, Ивана Крамского, Зинаиды Серебряковой, Константина Юона и знаменитую «Снегурочку» Виктора Васнецова. Также будет выставлено авторское повторение картины Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком».

Работы художников Михаила Нестерова, Митрофана Грекова, Бориса Иогансона и других творивших в предвоенный период живописцев составят третью часть выставки.

Кроме того, в экспозицию вошли фотографии, письма и воспоминания об эвакуации самой ценной части коллекции Третьяковской галереи в Новосибирск. В годы войны произведения искусства разместили в ещё не достроенном здании Театра оперы и балета. Все картины, хранившиеся в Новосибирске, будут специально отмечены, в том числе и в подготовленном к выставке каталоге.

Напомним, в феврале сибирская художница Наталья Юдина представила выставку вязаных снов в Одессе.

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