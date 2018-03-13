Андрей Травников призвал жителей НСО быть активными гражданами

О своей уверенности в том, что развитие Новосибирской области невозможно без участия в этом процессе некоммерческих общественных организаций и активных граждан, врио губернатора Новосибирской области заявил на форуме «Гражданский диалог» 13 марта.

Открывая VII Форум «Гражданский диалог» в новосибирском Экспоцентре, Андрей Травников объявил, что центром стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года должен стать человек, его экономические потребности и условия жизни.

«Я абсолютно убеждён, что без активного участия общественных организаций у нас не получится создать по-настоящему качественную, реалистичную стратегию развития. И уж точно регион не справится с реализацией всех планов без поддержки третьего сектора. Без опоры на гражданское общество мы не сможем создать комфортные условия проживания в нашей области, повысить качество жизни», — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на открытии форума «Гражданский диалог».

Глава региона также пояснил, что развитый гражданский сектор — конкурентное преимущество Новосибирской области. Его слова подтвердил и первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков, отметив, что ведение конструктивных диалогов между региональными властями и активными гражданами — передовой опыт.

Андрей Травников особенно отметил вовлечённость граждан в процесс контроля работ по таким важным программам, как «Капитальный ремонт домов», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», «Безопасные и качественные дороги». Также при непосредственном участии общественников разрабатывается новое соглашение по строительству мусоросортировочных комплексов.

Также глава региона напомнил, что им была поставлена задача обеспечить условия, позволяющие социально ориентированным некоммерческим организациям в 2018 году рассчитывать на получение не менее 20 % бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных услуг населению. На данный момент регион входит в число лидеров по количеству СОНКО, предоставляющих социальные услуги.

Правительство Новосибирской области стремится сделать властные структуры более открытыми, в том числе путём внедрения современных технологий, в частности на базе портала «Электронная демократия». По мнению Андрея Травникова, развитие технологий позволит использовать принципы прямой демократии уже в ближайшем будущем и при этом учитывать мнения огромного количества граждан в процессе принятия многих решений.

Форум «Гражданский диалог» был посвящён обсуждению актуальных вопросов развития органов ТОС и ресурсных центров поддержки общественных инициатив, мер поддержки добровольчества. Участники оценили лучшие социальные практики региона по реализации программы «Десятилетие детства» и перспективные направления развития региональных социально ориентированных НКО, приняли участие в дискуссии на тему рисков увлечения подростков социальными сетями.

Напомним, 6 марта Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг губернаторов; Андрей Травников упрочил в нём свои позиции, поднявшись с 50-го места на 49-е.