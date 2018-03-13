Болельщики ХК «Сибирь» пойдут на выборы в цветах клуба

Активисты клуба болельщиков хоккейной «Сибири» выступили с инициативой прийти на избирательные участки со своими атрибутами, чтобы поддержать команду и строительство новой ледовой арены, а также чтобы привлечь к выборам президента как можно больше молодёжи.

Призыв прийти на выборы президента 18 марта в цветах «Сибири» разместил в сообществе Клуба болельщиков ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» его руководитель Денис Тюрин.

«Политически акция будет нейтральной — в ней нет признаков никакой агитации. Но это позволит нам ещё раз заявить о себе и своих интересах», — написал главный болельщик «Сибири» в сообщении.

Корреспонденту Сиб.фм Тюрин рассказал, что болельщики очень ждут строительства новой ледовой арены, а демонстрация атрибутов хоккейной команды на избирательных участках станет отличным способом об этом напомнить.

«Надеюсь, это поможет и молодёжь на выборы как-то привлечь. Это очень важное событие, но некоторые молодые люди относятся к нему странно. Вот мы и хотим показать, что голосовать нужно всем», — добавил Денис Тюрин.

По словам инициаторов акции, в полном «обмундировании» приходить на участок вовсе не обязательно: главное — показать своё неравнодушие. Вполне достаточно будет надеть сине-голубой шарф, кепку или шапку с символикой хоккейного клуба.

Число болельщиков хоккейной «Сибири» исчисляется сотнями тысяч человек всех возрастов — только в Новосибирске их зарегистрировано более 100 тысяч, поэтому Денис Тюрин и его «коллеги» надеются на массовость перфоманса.

Представители ХК «Сибирь» поощрили намерения болельщиков заявить о себе на президентских выборах.

«Они (болельщики клуба — прим. Сиб.фм) рассказали нам о том, что хотят пойти на выборы с атрибутами клуба. Нам эта идея понравилась — приятно, что команду поддерживают люди с активной гражданской позицией», — сообщила руководитель пресс-службы ХК «Сибирь» Мария Левинская.

Некоторые болельщики уже начали выбирать «наряды», в которых отправятся на избирательные участки.

«Надену толстовку лазурного цвета и бейсболку)», — написал в комментариях к призывному посту подписчик группы «Клуб болельщиков ХК „Сибирь“» Андрей Гаврилов.

Руководители клуба болельщиков специально обратили внимание подписчиков сообщества на то, что цвета клуба на выборах — дело добровольное.

Напомним, запоминающимися акциями богата деятельность и самого хоккейного клуба; летом 2017 года «Сибирь» запустила первое в России хоккейное реалити-шоу «Хочу в „Сибирь“», которое выиграл и получил возможность сыграть один матч с командой детский хоккейный тренер из Ярославля Сергей Громов; в ожидании финальных результатов проекта 26-летний участник жил в хостеле и подрабатывал промоутером и шашлычником.