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Разработчики комфортных территорий приняли во внимание замечания жителей Новосибирска

 13 марта, 12:44
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Разработчики комфортных территорий приняли во внимание замечания жителей Новосибирска
фото с портала «Зелёный Новосибирск»

Разработчики дизайн-проектов благоустройства общественных территорий выслушали пожелания жителей Новосибирска в ходе публичных обсуждений 5-6 марта и готовы представить на суд публики обновлённые варианты своих работ.

По итогам установочных сессий, прошедших 26 февраля, архитекторы-участники проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы разработали дизайн-проекты совершенствования 10 мест и объектов, которые должны быть выбраны для благоустройства в первую очередь. Такими объектами стали:
— бульвар по Красному проспекту от площади Ленина до площади Инженера Будагова в Центральном районе;
— Затулинский дисперсный парк за кинотеатром «Рассвет» в Кировском районе;
— зелёная территория в пойме реки Каменки — Дзержинский район;
— Инюшенский бор в Октябрьском районе;
— Монумент Славы в Ленинском районе;
— набережная реки Ини, микрорайон «Весенний», в Первомайском районе;
— Озеро Мышкино в Пашино;
— ПКиО «Заельцовский» в Заельцовском районе;
— сквер с памятником Демакову в Нижней зоне Академгородка;
— транзитно-рекреационная зона по улице Ленина в Железнодорожном районе — от площади Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь Ленина.

5 и 6 марта на базе районных администраций Новосибирска состоялись открытые обсуждения представленных проектов. Городские чиновники и архитекторы выслушали замечания и пожелания местных жителей по поводу возможного будущего облика объектов и, основываясь на полученных мнениях, внесли изменения в свои работы.

Новые варианты дизайн-проектов разработчики представят 14 марта в 17:30 в выставочном зале НГУАДИ. Все актуальные проекты опубликованы на портале «Зелёный Новосибирск».

Напомним, мэрия Новосибирска готовит ещё один амбициозный проект стоимостью 129 млн рублей; если удастся найти инвесторов, в Новосибирске появится самое высокое чёртово колесо за Уралом и четвёртое по высоте в России.

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