Дмитрий Хворостовский удостоился премии BraVo посмертно

Последняя запись баритона — опера Верди «Риголетто», — стала лауреатом I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки. Лауреатом в номинации «Альбом года» Дмитрия Хворостовского объявили посмертно.

11 марта в Большом театре в Москве состоялась церемония вручения премии BraVo. Её обладательницей за лучший женский вокал стала оперная певица и народная артистка России Хибла Герзмава, а лучшим мужским вокалом был признан бас оперного певца, солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Лучшим оркестром стал пермский MusicAeterna, лучший дирижёр тоже оказался из Перми — художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. «Мировой звездой» стала оперная певица Анна Нетребко.

Награды вручали Род Стюарт, Хосе Каррерас, Венсан Кассель и другие мировые знаменитости.

Номинацию «Альбом года» посвятили Дмитрию Хворостовскому как дань уважения и признательности. Диск с записью оперы Верди «Риголетто» в исполнении баритона был выпущен уже после его смерти.

Статуэтку «Классический альбом года» в Большом театре получили родители певца — Александр и Людмила Хворостовские. Награду им вручил член академии Latin Grammy Фернандо Кастелар.

Напомним, оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после тяжёлой болезни — опухоли мозга; по завещанию певца его тело кремировали и часть праха захоронили в родном городе Хворостовского — Красноярске.