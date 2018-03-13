Двустороннее движение открылось на улице Советской в Новосибирске

В Новосибирске на улице Советской открыли двустороннее движение — раньше подобное позволялось только общественному транспорту.

Как сообщил руководитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, 12 марта в девять часов утра на улице Советской Новосибирска открыли двустороннее движение. Такое решение совместно приняли в мэрии и ГИБДД. Ашурков ранее уже рассказывал Сиб.фм, для чего это нужно. Во-первых, теперь водители смогут проезжать на Советскую с Вокзальной магистрали, не совершая большой крюк через площадь Ленина. А во-вторых, это разгрузит от пробок саму площадь Ленина.

«Вот эти два плюса мы и указали в своём предложении, а мэрия Новосибирска и ГИБДД нас поддержали», — сообщал Вячеслав Ашурков.

Также на Советской появились новые знаки, разрешающие движение на улицу. Теперь экспертам предстоит проанализировать, насколько это хорошо или плохо повлияет на организацию дорожного движения. 1 сентября 2018 года будет решено, оставят ли так навсегда или вернут старый режим.

Напомним, в марте стало известно, что власти Новосибирска снимают напряжённость на перекрёстке у НОВАТа.