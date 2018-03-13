ГАЗель с голубым топливом вспыхнула возле газовых цистерн в Новосибирской области (видео)

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Инцидент, едва не приведший к трагедии, произошёл в городе Карасуке Новосибирской области — загоревшийся автомобиль с газом пожарные потушили спустя 30 минут.

Как сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», на улице Тургенева в Карасуке загорелась ГАЗель, принадлежащая газовой службе. Рядом с полыхающим авто находились цистерны, подающие газ в ближайшие квартиры. Пожарные потушили пламя спустя 30 минут после возгорания.

«К счастью, огонь до опасных объектов не добрался», — сообщают в группе.

Жители Карасука в местных сообществах сети «ВКонтакте» начали активно обсуждать этот инцидент и делиться своими видео. Некоторые подметили, что ГАЗель горела рядом со школой. Однако не всех удивил факт происшествия: мужчина в группе «Подслушано Карасук» поделился мнением, что машины местной газовой службы держатся «на честном слове».

Напомним, в марте из-за пожара на складе в районе ОбьГЭС были эвакуированы люди.