Лжеврач украл 2 млн рублей у старушки и избил своего подельника в Новосибирске

Преступление со сложным сюжетом совершили трое жителей Новосибирской области: переодевание в костюм, неожиданные препятствия, поиски актрисы-подельницы, крупные суммы денег и, как итог, избиение товарища, решившего раскаяться.

Как сообщила пресс-служба МВД, эта криминальная история началась с того, что в Ленинском районе в квартиру 91-летней пенсионерки пришёл молодой человек в маске и униформе медработника. Назвавшийся доктором под благовидным предлогом попросил женщину выйти из комнаты и похитил четыре сберкнижки. На счетах у потерпевшей хранилось около 2 млн рублей. Но вот только обналичить желанные для преступника и его подельника деньги было не так просто — для этого они снова придумали хитрый план. Они нашли женщину, которая должна была обратиться в банк за деньгами на лекарства для мамы.

Однако с этого момента у преступников всё пошло не по плану. При обращении в кредитно-финансовую организацию женщину задержали сотрудники полиции. Подельники поняли, что скоро и им светит встреча с правоохранителями. Поэтому они решили обсудить дальнейшее поведение каждого на случай задержания.

Во время проведения мозгового штурма и распития спиртного 32-летний сообщник заявил, что не станет молчать. Двое других злоумышленников, 34-летний житель Новосибирска и неоднократно судимый 25-летний мужчина из Сузунского района, опасаясь разоблачения, избили своего товарища в подъезде одного из домов по улице Троллейной. Вечером 2 марта его обнаружили с тяжёлыми травмами головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 12 марта стало известно, что сотрудники уголовного розыска МВД по Новосибирской области и отдела полиции № 7 «Ленинский» задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью и арестовали.

«Полицейские проверяют их причастность к похожим преступлениям в отношении пожилых новосибирцев. Всех пострадавших по вине людей на фотографиях сотрудники полиции просят обратиться в уголовный розыск по телефонам 232-17-01, 232-64-79 или в Дежурную часть отдела полиции № 7 „Ленинский“ по телефону 232-17-18», — сообщила региональная пресс-служба ведомства.

Напомним, в марте мошенники заработали на чувствах наивных жителей Новосибирска более 50 тысяч рублей.