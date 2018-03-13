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Министр здравоохранения поддержал строительство онкологического и перинатального центров

 13 марта, 06:53
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Министр здравоохранения поддержал строительство онкологического и перинатального центров
фото с сайта nso.ru

Теперь у Новосибирской области есть все основания снова подать заявку на участие в федеральной инвестиционной программе — врио губернатора Андрей Травников обсудил с министром здравоохранения строительство онкологического и перинатального центров.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время рабочей поездки 12 марта в Новосибирскую область поддержала реализацию в регионе двух социально значимых проектов: строительство многопрофильного лечебно-диагностического онкологического центра и завершение строительства перинатального центра.

По рекомендации министерства в проектно-сметную документацию внесли изменения, и теперь у региона есть все основания подать заявку на участие в федеральной адресной инвестиционной программе.

«Наша задача — сопроводить эту инициативу, чтобы уже в 2019 году получить финансирование. Если принципиальное решение о включении нашего объекта в федеральную адресную инвестиционную программу будет принято в 2018 году, то, соответственно, мы приступим к строительным работам уже в этом году», — уточнил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Новый онкодиспансер позволит оказывать специализированную, высокотехнологическую медицинскую помощь больным со злокачественными и доброкачественными новообразованиями, а также с предопухолевыми заболеваниями.

Напомним, в марте больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете.

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