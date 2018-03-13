Новосибирская область займёт 10 млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило о проведении электронных аукционов по предоставлению региону 20 кредитов по 500 млн рублей каждый.

В ведомстве сообщают, что долгосрочные государственные контракты будут заключены в форме возобновляемых кредитных линий со сроками действия от трёх до четырёх лет (от 1 096 дней до 1 465 дней). Извещения о проведении аукционов опубликованы 7 марта.

Отмечается, что привлекаемые средства будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

О том, что правительство Новосибирской области рассматривает возможности получения кредитных линий, Минфин сообщал ещё в феврале.

«Утверждена возможность проведения открытых аукционов для заключения 20 долгосрочных государственных контрактов по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов в форме кредитных линий сроком от трёх до четырёх лет в общем объеме 10 млрд рублей», — утверждается в сообщении ведомства. Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами будет плавающей, а её уровень не превысит «ключевую ставку, установленную Банком России, увеличенную на 1 % годовых», что на сегодняшний день составляет 8,75 % годовых.

В Минфине также заявляли, что постоянно взаимодействуют с кредитными организациями по вопросам снижения стоимости обслуживания кредитов, и заверили, что госдолг региона не вырастет. На сегодняшний момент он составляет 47,13 млрд рублей.

Добавим, что основными кредиторами региона выступают Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, «Левобережный», «Акцепт», Росбанк и СКБ-банк.