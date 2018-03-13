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Новосибирская область заняла 14-е место в криминальном рейтинге Генпрокуратуры

 13 марта, 06:03
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Новосибирская область заняла 14-е место в криминальном рейтинге Генпрокуратуры
фото с сайта pixabay.com

Новосибирская область по состоянию на январь 2018 года занимает 14-е место в рейтинге показателей преступности в России, сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Прокуроры отмечают рост числа преступлений по сравнению с январём 2017 года на 3,4 %. Как сообщают в ведомстве, правоохранители зарегистрировали 3 218 преступлений различной направленности.

Высокий рост отмечается по экономическим преступлениям — 27,6 %. А вот количество зарегистрированных противоправных действий небольшой тяжести снизилось на 6,9 % и составило 1 251 случай.

Генеральная прокуратура также отмечает, что Новосибирская область входит в тройку лидеров регионов с самым высоким количеством мошенничеств.

«Наибольший рост зарегистрированных преступлений данного вида наблюдается в Новосибирской области (на 266; +114,2 %), Москве (на 234; +10,4 %), Краснодарском крае (на 219; +32,1 %), Волгоградской (на 118; +40 %), Вологодской (на 91; +84,3 %) областях», — отмечается в справочнике «Состояние преступности в России»

Напомним, 12 марта полицейские задержали группу телефонных мошенников, которые обзванивали граждан, представляясь их близкими родственниками, и просили перечислить деньги якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

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