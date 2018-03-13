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Новосибирская журналистка поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове

 13 марта, 12:43
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Новосибирская журналистка поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове
фото со страницы Натальи Лосевой в соцсети Facebook

Известная новосибирская журналистка Наталья Лосева, ныне работающая в Москве, опубликовала в соцсети Facebook фото с Олегом Табаковым, сделанное во время интервью в 1990 году.

Один из любимых в народе российский актёр и режиссёр умер в Москве 12 марта после тяжёлой болезни.

Как стало известно Сиб.фм, беседа состоялась во время гастролей «Табакерки» в Новосибирске.

«Мне здесь 20 лет. Одна из важных, человекоформирующих встреч. Царствие Вам Небесное, Олег Палыч! Спасибо!» — написала журналистка.

По её словам, после интервью ей посчастливилось просто побеседовать с актёром и режиссёром.

«Он удивительно бережно и лояльно относился к молодым журналистам. Прямо тепло. Час интервью было, и потом ещё полтора часа расспрашивал меня обо мне и давал советы. Уму-разуму учил. Очень помню это и благодарна», — отвечает Наталья Лосева на вопросы своих подписчиков.

По её словам, во время гастролей театра Табакова в Новосибирске стояла жара. Во время разговора на улице было 37 градусов тепла, поэтому режиссёр позволил себе разговаривать с журналисткой в шортах.

Напомним, в марте в Новосибирском музыкальном театре стартовал проект по созданию доступной среды для слабослышаших людей.

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