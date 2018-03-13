Первые лица Новосибирской области призвали прийти на выборы

Врио губернатора Новосибирской области, председатель заксобрания и глава Совета ветеранов в канун выборов президента обратились к жителям региона.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и глава законодательного собрания региона Андрей Шимкив выпустили совместное обращение. Сиб.фм приводит его полностью.

«Уважаемые жители Новосибирской области, дорогие земляки!

18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Призываем всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

От того, за кого мы проголосуем, зависит будущее нашей страны, её положение в мире, уверенность граждан в завтрашнем дне. Мы живём в непростое время, и должны сделать всё возможное, чтобы лидер нации, обладающий доверием своего народа, вёл нашу страну к свершениям. Новосибирская область — это регион высокой гражданской активности.

Уверены, новосибирцы придут на выборы и отдадут свой голос действительно достойному кандидату», — отметили они.

Виктор Леонов обратился к жителям региона от имени Новосибирского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

«Уважаемые ветераны! Уважаемые новосибирцы! 18 марта 2018 года мы с вами своим участием в выборах президента Российской Федерации должны принять судьбоносное решение в пользу будущего наших детей и внуков. Избрание президента определяет все наши планы и устремления сделать жизнь достойной.

Участие каждого новосибирца в этой кампании — это уважение к Родине и её целостности. Это и есть патриотизм!

Уважаемые ветераны! Ваш жизненный, годами накопленный опыт, ваша забота о будущем наших семей во многом определяет монолитность нашего российского народа. Сегодня ваше отношение к выборам является примером для подражания.

Наша задача — привить новому поколению чувство коллективной сопричастности, гражданственности и ответственности за будущее России.

Уважаемые ветераны! Прошу вас выполнить свой долг, придя со своими семьями на выборы», — сказал Виктор Леонов.

Напомним, в марте исследовательский центр портала Superjob обнародовал предварительный прогноз итогов нынешних президентских выборов.