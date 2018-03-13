Платные парковки в Новосибирске «отдали» москвичам

Департамент транспорт и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска определил, кто построит три большие платные парковки в областном центре, сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Победителем электронного аукциона стала московская компания «Эртел». В электронном аукционе принимали участие ещё две компании: московская «НТЦ Измеритель» и ПАО «Ростелеком». Любопытно, что НТЦ «Измеритель» и «Эртел» предложили одну и ту же сумму, 15,292304 млн рублей, хотя формально они никак не связаны.

По данным, опубликованным на официальном сайте «Эртел», компания была создана в 2003 году и специализируется на комплексной автоматизации предприятий и объектов спортивно-развлекательной индустрии.

Основным направлением деятельности является автоматизация процессов управления объектом, контроль и учёт финансовых потоков, а также обеспечение безопасности клиентов и сотрудников на территории комплексов.

В числе последних выполненных проектов компании — автоматизация парковочного пространства на территории бизнес-центра «Звёздный» в Люберецком районе Московской области.

По данным конкурсной документации, плоскостные парковки должны быть сданы в эксплуатацию к 30 сентября 2018 года. Две из них будут располагаться на Красном проспекте возле ДК «Прогресс» и на пересечении с улицей Крылова. Третья — на пересечении улицы Советской с улицей Орджоникидзе.

Добавим, что начальная (максимальная) цена контракта, которую мэрия заявила в конкурсной документации, составила 24 млн рублей.