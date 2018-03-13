Президент поручил открыть в Новосибирске центр опережающей профподготовки

Глава государства Владимир Путин планирует создать в регионах центры опережающей профессиональной подготовки; президент рассказал, что должно входить в их задачу, а Сиб.фм проверил, насколько новым требованиям соответствует Новосибирская область.

Как сообщило информационное агенство ТАСС, президент России Владимир Путин на совещании по развитию системы среднего профессионального образования поручил проработать вопрос создания в регионах центров опережающей профессиональной подготовки.

«Здесь по аналогии с научной сферой нужно создавать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы. Поэтому в короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки, на их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей, а уже работающие граждане смогут здесь повысить свою квалификацию», — передаёт агентство слова президента России.

Владимир Путин подчеркнул, что в таких центрах люди смогут получить дополнительные навыки, новую специальность, а школьники — выбрать для себя профессию.

В Новосибирской области практика профориентации для учеников образовательных учреждений активно реализуется. Так, школьникам от 10 до 17 лет помогают не только выбрать для себя специализацию, но и пройти программу ранней профессиональной подготовки на JuniorSkills. Как сообщила пресс-служба регионального министерства образования, в рамках данной программы с 25 по 27 февраля в областном центре развития творчества детей и юношества проходили учебно-тренировочные сборы по инженерному образованию.

Целью сборов была подготовка команд школьников на Кубок губернатора Новосибирской области в рамках III Регионального чемпионата JuniorSkills и к IV Национальному чемпионату «Профессионалы будущего» в Москве.

«На чемпионате „Профессионалы будущего“ в Москве ребята посоревновались по пяти из шести заявленных компетенций, причём профиль „Электроника“ был представлен на сборах во второй раз, что является результатом планомерной подготовки», — сообщила пресс-служба минобразования.

Путин также рассказал на совещании о необходимости обеспечить объективной, независимой прозрачной оценкой уровень полученных профессиональных навыков.

«Главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов показывали свои навыки и умения на практике. В ряде регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена», — отметил глава государства.

Новосибирская область как раз входит в этот самый ряд регионов. В июле 2017 года итоговые испытания в рамках пилотного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» прошли 265 студентов из региона. Как отмечает пресс-служба областного правительства, по количеству участников и компетенции НСО вошла в пятёрку лидеров среди субъектов РФ. Также местные студенты активно принимают участие в Worldskills — международном некоммерческом движении, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Например, Новосибирская область стала одним из 15 регионов, где создадут ресурсные центры для реализации волонтёрской программы чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 на федеральном уровне.

Владимир Путин обратил внимание и на то, что нужно прогнозировать потребности социальной сферы, ведущих направлений и предприятий в кадрах. Потому что именно они должны определять требования учреждениям профобразования. По его словам, это укрепит кадровый потенциал и даст большую гарантию трудоустройства выпускников. Президент напомнил, что некоторые регионы уже используют эффективные механизмы для решения этих задач.

Новосибирская область входит в число 20 пилотных регионов России, где тестируется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Соответствующее соглашение НСО заключила с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia.

«Экономике, промышленности нужны новые кадры — активные, владеющие современными технологиями и знаниями, готовые к инновациям, постоянному повышению квалификации в соответствии с запросами времени.

И мы рассчитываем, что внедрение нового кадрового стандарта поможет нам обеспечить предприятия именно такими профессионалами высокого класса», — отмечал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

И. о. министра образования науки и инновационной политики региона Сергей Федорчук также сообщил, что в области выстроена эффективная система взаимодействия учреждений среднего профессионального образования с работодателями. Новая инфраструктура подготовки кадров включает в себя 20 ресурсных центров, 17 отраслевых советов и девять многофункциональных центров прикладных квалификаций.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Новосибирская область имеет неплохую основу для создания центра опережающей профессиональной подготовки.

Напомним, в октябре 2017 года новосибирские школьники выиграли бронзовые медали на чемпионате WorldSkills в ОАЭ.