2 балла
-19 °C
Курс ЦБ:
56,94
70,16

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

 13 марта, 18:50
подходящие темы
Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.

Как сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», жительница Новосибирска отказывалась убрать свою машину и тем самым не пропускала машину скорой помощи во дворе дома № 65 на улице Некрасова. Она по какой-то причине разозлилась на медиков и заявляла, что мигалки у них включены без повода — ведь в салоне нет пациента.

В ходе начавшегося скандала женщина сообщила о внезапной поломке своей машины и выставила знак аварийной остановки, чтобы не пропустить скорую.

«Затем женщина села в машину и кричала, что её можно объехать, но лёд толстым слоем для неё не является преградой. Через три минуты всё же убрала знак и, пожелав водителю скорой разбиться насмерть, спокойно уехала. И какой только психиатр выдал ей медицинскую справку?» — недоумевал очевидец в группе.

Напомним, в феврале 15 часов ждала скорую и получила осуждение в соцсетях жительница Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 17:02 • тест

Тест: китайская мудрость или гомеопатия?

В канун Китайского Нового года предлагаем проверить, поднялись ли мы до вершин мудрости мастера-философа или всё ещё ходим в падаванах. Перед вами десять китайских поговорок. Сможете ли вы понять их смысл, или истина ускользнёт от вас?

Сделай мне «Яйца Сталина»

 6 февраля, 15:39 • колонка
Сергей Горобец
профессиональный бармен
Маньяки с опасными бритвами полосуют людей на танцполах, пьяные красотки лезут целоваться, раковые больные изливают душу. Работа бармена — далеко не самая спокойная. Во всемирный день бармена байками делится Сергей Горобец из бара «113».
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 28 февраля, 13:25 • новость

Мошенники оставили записку чемпиону России после кражи зеркал с его авто в Новосибирске

Накануне ночью хулиганы оставили без зеркал заднего вида «Порш Кайен» семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.
 28 февраля, 10:59 • новость

Сообщение о свадьбе малолетних цыган в Новосибирске проверит полиция

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних в крупном торговом центре — после запросов средств массовой информации региональное управление МВД взялось за проверку данного дела.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.