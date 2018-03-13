Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.

Как сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», жительница Новосибирска отказывалась убрать свою машину и тем самым не пропускала машину скорой помощи во дворе дома № 65 на улице Некрасова. Она по какой-то причине разозлилась на медиков и заявляла, что мигалки у них включены без повода — ведь в салоне нет пациента.

В ходе начавшегося скандала женщина сообщила о внезапной поломке своей машины и выставила знак аварийной остановки, чтобы не пропустить скорую.

«Затем женщина села в машину и кричала, что её можно объехать, но лёд толстым слоем для неё не является преградой. Через три минуты всё же убрала знак и, пожелав водителю скорой разбиться насмерть, спокойно уехала. И какой только психиатр выдал ей медицинскую справку?» — недоумевал очевидец в группе.

Напомним, в феврале 15 часов ждала скорую и получила осуждение в соцсетях жительница Новосибирска.