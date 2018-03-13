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Школьники поспорят в день выборов в Новосибирской области

 13 марта, 14:13
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Школьники поспорят в день выборов в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Общественные дебаты и круглые столы по актуальным вопросам развития системы образования пройдут в 112 школах Новосибирской области в рамках проекта «Школьный референдум».

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в проекте «Школьный референдум» принимают участие не только ученики 112 школ Новосибирской области, но и их родители, учителя, представители широкой общественности. На данный момент в 43 образовательных организациях референдум уже состоялся, в 29 школах он пройдёт в марте, а в 16 учреждениях состоится 18 марта, в день выборов президента России. По словам представителей министерства образования Новосибирской области, дату проведения участники выбирали сами.

«Этапы реализации проекта: организационный, масштабные обсуждения социально-значимых инициатив, ориентированных на формирование образовательной политики организации, проведение референдума, обратная связь (видеоотчёты, публикации на школьном сайте и СМИ, школьных газетах, радиопередачах)», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основная цель данного проекта — создание условий формирования необходимых социальных навыков обучающихся. «Школьный референдум» разработан по инициативе Новосибирского регионального отделения общественной организации «Ассоциация молодых педагогов Новосибирской области» и реализуется при поддержке министерства образования Новосибирской области.

Напомним, в марте школьники и учёные сразились на шоу Science Slam.

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