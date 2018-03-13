Лучшие студенты Новосибирской области получили удостоверения стипендиатов

86 удостоверений стипендиатов Правительства РФ и 66 удостоверений стипендиата правительства Новосибирской области торжественно вручили новосибирским студентам.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов вручил студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профобразования, свидетельства стипендиатов Правительства Российской Федерации и правительства Новосибирской области.

«От имени врио губернатора Андрея Травникова поздравляю вас с получением почётного звания стипендиатов Правительства Российской Федерации, правительства Новосибирской области. Вы проделали большую работу — достигли успехов в учёбе, на соревнованиях, олимпиадах. Те специальности, которые вы выбрали, высоко востребованы на рынке труда, и сегодня являются приоритетными для развития экономики нашего региона. Именно вам предстоит в будущем развивать производства и предприятия Новосибирской области, внедрять новые технологии», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

Удостоверение вручается только тем студентам, которые обучаются специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области. Как отметил врио заместителя губернатора, за пять лет было выдано подобных стипендий более чем 4,5 тысячи человек.

Напомним, в феврале стало известно, что школьникам и студентам улучшат условия занятия спортом в Новосибирске.