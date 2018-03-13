Superjob спросил россиян про выборы президента

Исследовательский центр портала Superjob с помощью опроса попытался спрогнозировать результаты предстоящих выборов президента России; всего было опрошено 1 600 имеющих избирательное право респондентов.

Опрос проводился в интернете с помощью случайной выборки в 297 населённых пунктах с квотированием по регионам и социально-демографическим характеристикам, рассчитанным с помощью результатов последней переписи населения.

По результатам опроса были получены следующие данные:

Первое место — Владимир Путин с результатом 70 % плюс-минус 1 %.

Второе место — Павел Грудинин с результатом 17 % плюс-минус 1 %.

Третье место — Владимир Жириновский с результатом 8 % плюс-минус 1 %.

Четвёртое место — Ксения Собчак с результатом 3,5 % плюс-минус 1 %.

Остальные кандидаты — Максим Сурайкин, Борис Титов, Сергей Бабурин и Григорий Явлинский —...набирают менее 3 % каждый.

Напомним, в марте действующий президент Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».