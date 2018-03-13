4 балла
-15 °C
Курс ЦБ:
56,61
69,8

Superjob спросил россиян про выборы президента

 13 марта, 08:28
подходящие темы
Superjob спросил россиян про выборы президента
фото с сайта pixabay.com

Исследовательский центр портала Superjob с помощью опроса попытался спрогнозировать результаты предстоящих выборов президента России; всего было опрошено 1 600 имеющих избирательное право респондентов.

Опрос проводился в интернете с помощью случайной выборки в 297 населённых пунктах с квотированием по регионам и социально-демографическим характеристикам, рассчитанным с помощью результатов последней переписи населения.

По результатам опроса были получены следующие данные:

Первое место — Владимир Путин с результатом 70 % плюс-минус 1 %.

Второе место — Павел Грудинин с результатом 17 % плюс-минус 1 %.

Третье место — Владимир Жириновский с результатом 8 % плюс-минус 1 %.

Четвёртое место — Ксения Собчак с результатом 3,5 % плюс-минус 1 %.

Остальные кандидаты — Максим Сурайкин, Борис Титов, Сергей Бабурин и Григорий Явлинский —...набирают менее 3 % каждый.

Напомним, в марте действующий президент Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 февраля, 16:22 • репортаж

Всеобщее богатство от клубничного короля

13 февраля состоялась встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с новосибирским электоратом. Национализация, борьба с коррупцией, прямые выборы и другие предвыборные обещания Грудинина — в нашем репортаже.
 27.11.2017, 17:05 • статья

Не пытайтесь стать мэром Омска

Как проходили выборы в Омске — о ярмарке потенциальных градоначальников и выборе без альтернатив.

Давай, до свиданья!

 30.10.2017, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
самое популярное
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 28 февраля, 13:25 • новость

Мошенники оставили записку чемпиону России после кражи зеркал с его авто в Новосибирске

Накануне ночью хулиганы оставили без зеркал заднего вида «Порш Кайен» семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.
 28 февраля, 10:59 • новость

Сообщение о свадьбе малолетних цыган в Новосибирске проверит полиция

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних в крупном торговом центре — после запросов средств массовой информации региональное управление МВД взялось за проверку данного дела.