4 балла
-8 °C
Курс ЦБ:
56,94
70,16

12 тысяч пакетов с незаконными розами изъяли в новосибирском магазине

 14 марта, 11:46
были упомянуты
подходящие темы
12 тысяч пакетов с незаконными розами изъяли в новосибирском магазине
фото с сайта pixabay.com

Новосибирской торговой сети запретили торговать семенами и саженцами; сорта отсутствуют в Росреестре.

Специалисты регионального Россельхознадзора проводили плановое надзорное мероприятие в одном из магазинов крупной торговой сети Новосибирска. Во время проверки было обнаружено около 9,5 тысячи пакетиков с семенами нескольких сортов цветов и овощей, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства.

Помимо этого сотрудники ведомства нашли на полках магазина примерно 2,5 тысячи пакетов семян и 350 саженцев роз без каких-либо документов.

В итоге 12 тысяч пакетиков с семенами и саженцы пришлось снимать с реализации, одно административное дело возбуждено в отношении юридического, а второе — в отношении ответственного должностного лица.

Напомним, в марте Россельхознадзор не пустил на территорию Новосибирской области более 100 тонн продуктов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 января, 12:24 • статья

«Боярышник»: Послевкусие

«Царская охота», «Белая берёза», «Пшеничная», «Финское серебро» и, конечно, «Боярышник» — где через год после смертельного отравления 76 человек асоциальные жители иркутского района Ново-Ленина разживаются «фанфуриками».
 28.12.2017, 15:12 • статья

Едут фуры, едут мимо

Какая часть рынка алкоголя находится в тени, что происходит с производителями пива и на что влияет акциз.
 11.10.2017, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
самое популярное
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.
 3 марта, 12:38 • новость

Стали известны имена самых любимых врачей Новосибирской области

Подвели итоги конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор» — награду получили 10 врачей Новосибирской области, набравших максимальное количество баллов.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.