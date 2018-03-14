12 тысяч пакетов с незаконными розами изъяли в новосибирском магазине

Новосибирской торговой сети запретили торговать семенами и саженцами; сорта отсутствуют в Росреестре.

Специалисты регионального Россельхознадзора проводили плановое надзорное мероприятие в одном из магазинов крупной торговой сети Новосибирска. Во время проверки было обнаружено около 9,5 тысячи пакетиков с семенами нескольких сортов цветов и овощей, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства.

Помимо этого сотрудники ведомства нашли на полках магазина примерно 2,5 тысячи пакетов семян и 350 саженцев роз без каких-либо документов.

В итоге 12 тысяч пакетиков с семенами и саженцы пришлось снимать с реализации, одно административное дело возбуждено в отношении юридического, а второе — в отношении ответственного должностного лица.

Напомним, в марте Россельхознадзор не пустил на территорию Новосибирской области более 100 тонн продуктов.