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Учёные одобряют: что сделал Путин для науки в Новосибирске после своего визита

 14 марта, 07:15
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Учёные одобряют: что сделал Путин для науки в Новосибирске после своего визита
фото с сайта kremlin.ru

Спустя всего пару недель после визита в Новосибирск президент России Владимир Путин приступил к выполнению обещания — улучшить положение науки в Сибири.

Во время своего визита в Новосибирск президент РФ Владимир Путин сделал акцент на развитии науки в Сибири. В ходе заседания в Академгородке 8 февраля он поддержал предложения местных учёных, а также заверил, что работа по развитию территорий с научным потенциалом начнётся в ближайшее время. Спустя всего несколько недель можно уже видеть некоторые результаты исполнения президентских обещаний: синхротрон, поправки в федеральный закон и модель развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе Академгородка, Краснообск и наукограда Кольцово.

Про то, что в Новосибирске появится синхротрон, стало известно ещё во время визита Владимира Путина в город. Намерения президента также подтвердились, когда он упомянул данную установку во время послания к Федеральному Собранию. Как рассказал Сиб.фм заместитель директора ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Николай Мезенцев, благодаря появлению синхротрона в Новосибирске начнут развиваться транспортная, энергетическая и технологическая инфраструктуры всего региона. Этот исследовательский центр станет стимулом для создания высокотехнологичных рабочих мест, строительства жилья, социально-культурных объектов и в целом формирования современной среды для жизни. Кроме того, проект позволит молодым талантливым учёным строить свою научную карьеру в России, а не за рубежом.

«Новый синхротрон — это современный центр коллективного пользования мирового уровня. Его услугами ежегодно будут пользоваться тысячи специалистов разного профиля: учёных, разработчиков, студентов и аспирантов.

Реализация проекта повлечёт за собой внедрение эффективных технологий, а главное, позволит получить новые фундаментальные знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне для решения задач биологии и медицины, химии и катализа, энергетики будущего и других областей», — рассказал Николай Мезенцев.

В общении с изданием «Наука в Сибири» директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН академик Валерий Бухтияров прокомментрировал президентские поправки к ФЗ-253 («О российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

«Учёный отметил, что Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную думу законопроект о поправках в выходной день и от своего лица как гарант Конституции», — сообщило издание.

Теперь внесено уточнение к обязанностям Академии наук вести научно-методическое руководство исследованиями в НИИ и университетах, касающимися сферы обороны и безопасности. Также РАН вернули международную деятельность во всех её аспектах. Валерий Бухтияров объяснил, что таким образом заполняется правовой вакуум.

Наиболее важным из предложенного главой государства учёный посчитал наделение Академии наук правом закондательной инициативы. Валерий Бухтияров уверен, что визит президента в Новосибирский научный центр лежит в русле положительных изменений тандема науки и власти.

Также в ходе рабочей поездки в Новосибирск врио губернатора Андрей Травников представил главе государства инициативу по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе Академгородка, Краснообска и наукограда Кольцово.

«В основе создаваемой модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями и образовательными учреждениями нашего региона. Проект носит рабочее название „Академгородок 2.0“. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию плана комплексного развития научного центра», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, как итог: 13 марта стало известно, что Новосибирская область избрана пилотным регионом по реализации стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

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