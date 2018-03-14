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Депутат Госдумы попросил ФСБ ускорить процесс пеленгования телефонов детей

 14 марта, 15:35
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Депутат Госдумы попросил ФСБ ускорить процесс пеленгования телефонов детей
фото с сайта pixabay.com

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что для полиции и волонтёров необходимо упростить доступ к информации о местонахождении разыскиваемых детей; он уверен: длительная процедура в этом случае уменьшает шансы найти ребёнка.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, депутат госдумы от «Единой России» Антон Горелкин направил официальный запрос директору ФСБ Александру Бортникову об упрощении возможности доступа полиции и волонтёров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей.

«Прошу вас дать поручение соответствующим подразделениям о проработке возможных изменений в законодательство РФ, позволяющих МВД России совместно с волонтёрскими организациями получить в упрощённом порядке и на законных основаниях данные о местоположении абонентов связи при розыске пропавших несовершеннолетних граждан», — привело слова из обращения депутата агентство.

Антон Горелкин также отметил, что технические операторы сотовой связи имеют возможность отслеживать последнее местоположение телефона, даже если он выключен. Депутат сетует, что при этом предоставляют такую информацию об устройстве пропавшего только в соответствии с действующим законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

По данному порядку уполномоченное должностное лицо в рамках возбуждённого уголовного дела или же на основании материалов доследственной проверки обращается с ходатайством суд, который, может быть, и разрешит отследить последнее местонахождение человека по телефону.

«Вместе с тем процедура получения разрешающего проведение специальных технических мероприятий судебного решения достаточно длительная, а при розыске пропавшего несовершеннолетнего счёт идёт на минуты», — прокомментировал Антон Горелкин.

Напомним, в феврале полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика из Иркутской области, который успел убежать на 200 километров от родного города Зимы.

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