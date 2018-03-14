Дизайнеры Яндекса ответили на неловкие вопросы

Разработчики разных сервисов Яндекса этой весной проведут «Дизайн-перемену» для веб-дизайнеров в 10 городах России. Пока у жителей этих городов есть ещё несколько дней, чтобы подать заявку на участие в воркшопах, ведущие дизайнеры компании ответили на пять неловких вопросов.

«Дизайн-перемена» пройдёт в апреле и мае в 10 российских городах: команда, ответственная за внешний вид сервисов Яндекса, расскажет, как в компании организована работа над продуктом. На вопрос «чем на самом деле занимается дизайнер продукта?» сотрудники компании отвечают чётко и точно.

«Дизайнер продукта — связующее звено между техническими гениями и людьми, которые этот продукт используют. Он должен уметь видеть, слышать и понимать», — уверен участник Яндекс.Карт Илья Александров.

В числе самых важных для дизайнера качеств кураторы готовящихся воркшопов назвали стрессоустойчивость, чувство юмора и кое-что посерьёзнее.

«Умение отказываться от своих идей. Ты можешь очень сильно во что-то верить, но потом всё меняется, и приходится делать заново, заново, заново. И ещё раз переделать, потому что не понравилось самому», — рассказал дизайнер Яндекс.Новостей Андрей Мануилов. К слову, выпускник АлтГТУ.

Каждый веб-дизайнер слышал в качестве пожелания от заказчика ёмкую формулировку «просто красиво». В Яндексе придерживаются мнения, что всё, что красиво — не так-то просто.

«Красота — субъективная штука. Может, дизайнер думал, что красиво, а все остальные думают, что некрасиво», — считает дизайнер Даша Воронцова, создающая облик Яндекс.Карт.

Воплотить всю идею продукта в одном символе чрезвычайно сложно. Но ложится эта задача на плечи художника. Преподаватели «Дизайн-перемены», визуализировавшие философию и ценности не одной компании, точно знают, почему в создании логотипа важны не только цвета и пропорции.

«Логотип — метафора всего продукта. Продукт постоянно развивается, и логотип должен жить в этой динамике. Если при его создании ты не заложил возможность масштабирования и не учёл, что продукт может измениться, логотип быстро изживёт себя. К тому же, логотип — элемент коммуникации, он должен нравиться аудитории. Это ограничитель из другой плоскости: нужно не только подумать о бизнесе и предложить метафору, но и сделать так, чтобы она была близка людям», — говорит Даша Мартынюк, Яндекс.Поиск.

Тем, кто успеет до 20 марта выполнить тестовое задание и попасть на воркшоп в своём городе, кураторы курса расскажут, что создать логотип — это даже не полдела. Его актуальность нужно будет внимательно отслеживать и менять вид продукта с течением времени. Редизайнам на занятиях будет посвящён отдельный разговор.

«Всё в мире устаревает, а в IT-сфере, которая неосязаема физически, этот процесс проходит ещё быстрее. Если ваши конкуренты десять раз всё поменяли, а вы застряли где-то в девяностых — это безнадёжная история. То, что выстрелило сегодня, завтра уже все забыли. Редизайн — ещё и возможность поучиться на собственных ошибках: никто не может заранее гарантировать, что придуманное сегодня будет хорошо работать через год. Здорово, что мы можем позволить себе редизайн — например, у тех, кто строит дома и мосты, такой возможности нет», — отметила Даша Воронцова.

Напомним, сибиряки смогут задать неловкие вопросы кураторам проекта «Дизайн-перемена» 14 апреля в Новосибирске, 19 мая в Красноярске и 26 мая в Иркутске; участники воркшопов пройдут все стадии создания продукта — от мозгового штурма до создания прототипов, лучшие слушатели смогут отправиться на стажировку в Яндекс.