Герой современности сделает выбор в новосибирском театре «Старый дом»

Для приближающейся премьеры режиссёр Андрей Прикотенко вспомнил Ореста, Гамлета и Валю из «Изображая жертву», а актёры труппы «Старого дома» написали рэп.

Sоciopath главного режиссёра театра «Старый дом» Андрея Прикотенко — это не Гамлет Шекспира. Его герой — воплощение современной действительности, в которой остаться интересным самому себе подчас является самым верным решением после долгой и утомительной рефлексии по поводу несовершенства окружающего мира.

В постановке, призванной представить сознание социопата, будут клетки, рамки, полиэтилен, битбокс и рэп от актёров.

«Это особенная премьера. Мы, актёры, очень приближены к авторству спектакля: такие, немного вышедшие из повиновения герои», — рассказал о своём участии в постановке актёр театра «Старый дом» Анатолий Григорьев.

Классическая театральная сцена растворится в тени и станет Пространством, актёры появятся в самых неожиданных его местах. Впрочем, зрители тоже будут удивлены тем, откуда им придётся наблюдать за персонажами постановки.

Герой современности — социопат, — противостоит всему миру, сам не понимая, вольно или невольно, став в центр сюжета мировой литературы. Ему предстоит сделать главный выбор в своей жизни, разрешить (или не разрешить) вечный вопрос.

Поиски сегодняшнего Гамлета начнутся в Пространстве «Старого дома» 23, 24 и 25 марта.