Роботы, собранные школьниками Алтайского края от 10 до 18 лет, будут два дня сражаться в различных номинациях за право принять участие во Всесибирском и Всероссийском конкурсах.

Как сообщила пресс-служба Алтайского государственного университета, 14 марта стартовал краевой двухдневный конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся. В этом году школьники проявили небывалый интерес к данному мероприятию — 60 команд, в которых всего состоит 120 юных изобретателей.

Конкурс является первичным отбором участников для Всесибирского и Всероссийского соревнований. Он проходит по трём возрастным группам: 23 команды школьников до 10 лет, 20 команд детей до 13, 17 команд старшеклассников и учащихся колледжей до 18 лет.

«Наша основная задача — выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области технического творчества, создание условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого развития, повышение у школьников и молодёжи интереса к занятиям техническим творчеством. Более того, с помощью конкурса мы стремимся популяризировать среди детей и молодёжи инженерные специальности в области робототехники», — рассказал председатель жюри конкурса, заместитель декана по воспитательной и внеучебной работе физико-технического факультета АлтГУ Василий Белозерских.

В первый день конкурса пройдут командные бои роботов по трём номинациям: «Кегельринг», «Траектория» и «Лабиринт».

Напомним, в феврале Борис делал комплименты на выставке роботов в Новосибирске.