Контроль над активами Западно-Сибирского речного пароходства «уплыл» от акционеров

Арбитраж Новосибирской области 13 марта признал акционерное общество «Западно-Сибирское речное пароходство» банкротом, сообщается на сайте суда.

Как следует из документов дела, претензии в размере 380 тысяч рублей основного долга к предприятию предъявила компания «Аксоль» из Красноярского района Астраханской области.

Пароходство должно будет выплатить астраханцам помимо основного долга ещё 67,9 тысячи рублей за пользование чужими денежными средствами и компенсировать 75 тысяч рублей, которые «Аксоль» потратила на представителя в суде.

Нужно отметить, что пароходство находилось в стадии ликвидации. Решение об этом 15 декабря 2017 года приняли акционеры предприятия. На общем собрании было решено назначить ликвидатора, который должен был составить промежуточный список активов.

Если денежных средств для расчётов с кредиторами и акционерами недостаточно, то ликвидатор должен был начать продажу имущества. Если его стоимость не превышает 100 тысяч рублей, то проведения торгов для реализации не требуется, говорится в отчете об общем собрании акционеров.

Фактически теперь контроль над всеми активами и пассивами пароходства перейдёт от ликвидатора конкурсному управляющему. В решении суда сказано, что ликвидатор и бывший руководитель обязаны «передать бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности должника конкурсному управляющему»

Согласно открытым данным, 29,99 % акций пароходства принадлежат ООО «Моряковский речной затон», 29,98 % — ООО «Инвестиционная строительная компания», 20,18 % — ООО «Международный центр технологии торговли», 11,78 % — Владимиру Смирнову. Согласно отчётности компании, в 2016 году выручка пароходства составила 6,7 млн рублей, чистый убыток — 28,1 млн рублей.

В настоящий момент в арбитраже рассматривается еще одно громкое дело. В ноябре 2017 года суд признал банкротом первого вице-президента «Сибмоста» Владислава Кошкина.