Новосибирск лишился знаменитого граффити (видео)

В центре Новосибирска серой краской закрасили популярное у жителей и гостей города граффити; хозяева стены объяснили это грядущим фестивалем уличной живописи.

Как стало известно Сиб.фм из сообщений в соцсетях, вечером 13 марта в Новосибирске уничтожен рисунок, выполненный местными граффитистами во время арт-фестиваля «Я из Сибири». На стене бывшей трансформаторной будки, расположенной во дворе гостиницы «Центральная», были изображены Царевна Лебедь, Птица Гамаюн, Баба Яга и Леший.

Это место быстро стало популярным — на фоне сказочных персонажей многие делали селфи. Сейчас в бывшем техническом помещении располагаются магазин и модная парикмахерская.

Изначально события развивались так: на минувшей неделе новосибирцы вместо граффити обнаружили рекламный баннер. После этого возмущённые жители обратились в муниципалитет.

Вот что написал на своей странице в сети «ВКонтакте» сегодня, 14 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«До вчерашнего дня во дворе гостиницы „Центральная“ находилась одна из самых популярных стен для селфи новосибирцев и гостей нашего города. Когда здесь появился несогласованный рекламный баннер, мы выдали предписание на его снятие — это было в рамках наших полномочий. Но сразу после демонтажа рисунки, нанесённые менее полугода назад одними из лучших уличных художников Сибири, были закрашены по решению собственников здания. К сожалению, для этого не требуется разрешение мэрии. Мне искренне не понятны причины, по которым было принято решение о том, чтобы лишить новосибирцев столь яркого и любимого ими места».

Директор гостиницы Алексей Виноградов рассказал «Новосибирским новостям», что стену закрасили в связи с подготовкой международного фестиваля граффити, который проведёт одно из маркетинговых агентств города.

В то же время один из руководителей агентства сообщил изданию, что решение о проведении конкурса было принято только вечером 13 марта — после того, как огромное количество пользователей соцсетей возмутились произошедшим.

Сегодня же глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова встретилась с местными граффитистами. На своей странице в соцсети Facebook она написала:

«Спасибо всем тем, кто вместе с нами переживает и любит наш город. Вчерашние события показали, что граффитисты тоже нуждаются в защите. Надеюсь, что владельцы гостиницы „Центральная“ теперь станут партнёром нового граффити-проекта к 125-летию Новосибирска. Ждите хороших новостей и новых идей!»

Напомним, в декабре 2017 года на стене Свердловской государственной детской филармонии появилось граффити с элементами шрифта Брайля.