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Пьяный водитель врезался в трактор и попытался скрыться в Новосибирске

 14 марта, 08:35
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Пьяный водитель врезался в трактор и попытался скрыться в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Сначала мужчина заехал прямо в ковш коммунального трактора, а затем скрывался от сотрудников ГИБДД во дворах.

Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», серебристая Skoda налетела на ковш трактора коммунальной службы. Водитель иномарки был в нетрезвом состоянии и попытался скрыться после ДТП в ближайших дворах. Но сотрудникам ГИБДД всё-таки удалось его поймать и задержать.

«По словам очевидцев, водитель трактора чистил проезжую часть, из-за чего на дороге образовалось облако пыли. Это и могло стать причиной аварии», — сообщили в группе.

Также свидетели отметили, что дорожное происшествие обошлось без пострадавших.

Напомним, в марте трактор помогал тушить горящий Mercedes в Новосибирске.

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