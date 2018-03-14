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Пользователи Telegram подали в суд на ФСБ России

 14 марта, 16:38
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Пользователи Telegram подали в суд на ФСБ России
фото с сайта macdigger.ru

35 пользователей популярного мессенджера при поддержке юристов общественной организации «РосКомСвобода» подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск с требованием прекратить вмешательство ФСБ России в их переписки.

28 июня 2017 года Роскомнадзор включил Тelegram в реестр организаторов распространения информации. Такой статус мессенджера практически дал службе безопасности доступ к ключам для расшифровки сообщений всех пользователей — сотрудники ФСБ могут запрашивать эти сведения у администрации сервиса. Истцы пытаются не допустить вмешательства властей в общение пользователей приложения.

«Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — сообщил юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.

Обратившиеся в суд жители Москвы уверены, что действия ФСБ могут угрожать сохранности конфиденциальной информации всех пользователей и нарушают их права на личную, семейную тайны и неприкосновенность частной жизни, гарантированные Конституцией России.

Юрист отметил, что обратившиеся в суд граждане — активные пользователи сервиса, которые с помощью Telegram поддерживают связь не только с родными и друзьями, но и используют мессенджер в своей профессиональной деятельности.

Напомним, в октябре 2017 года в Тelegram появились стикеры с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя, глава города отнёсся к их появлению лояльно, сказав: «Если людям интересно, они улыбаются, то ради бога».

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